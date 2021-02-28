Шальке уволил четвертого тренера за сезон
17:31 - Читати українською
Кристиан Гросс стал очередным наставником, который был уволен из Шальке.
Руководство Шальке решило уволить Кристиана Гросса после разгромного поражения от Штутгарта, сообщает официальный сайт клуба.
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Отметим, что до этого в течении сезона были уволены Давид Вагнер, Оливер Баум и Хуб Стевенс. Гросс возглавлял гельзенкирхенцев в течение 11 матчей, в которых они 1 раз победили и добыли ничью.
К слову, Шальке набрал лишь 9 очков в течение этого сезона и является главным претендентом на вылет из Бундеслиги.
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