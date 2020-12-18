"Кнаппен" решили разорвать контракт с Мануэлем Баумом, который только в сентябре заменил Давида Вагнера, сообщает Twitter клуба.

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Как минимум до конца года (осталось два матча) исполняющим обязанности главного тренера Шальке станет Хуб Стевенс, для которого это будет четвертый приход в клуб из Гельзенкирхена. Голландец уже имеет опыт спасителя – в сезоне 2018/19 он также возглавил "кнаппен" в ходе сезона и оставил команду в элите. Украинские фанаты могут вспомнить Стевенса по Лиге чемпионов 2013/14. Тогда его ПАОК уступил Металлисту в квалификации, но харьковчан дисквалифицировали с турнира.

Напомним, Шальке с 4 очками находится на дне турнирной таблицы Бундеслиги. Гельзенкирхенцы не могут выиграть в 28 матчах чемпионата подряд.

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