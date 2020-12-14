Несчастье произошло уже на 10-й минуте игры. Ут боролся за верховой мяч с Феликсом Удохаем. Футболисты ударились головами, после чего Марк, уже без сознания, упал на газон.

Байер разгромил Хоффенхайм и поднялся на вершину Бундеслиги, Шальке продолжил безвыигрышную серию до 27 матчей

На поле сразу появились медики. Помощь футболисту оказывали в течение 10 минут. Ему поставили капельницу и сразу же отправили в больницу. Арбитр матча даже консультировался с командами по поводу окончательной остановки матча, но было решено продолжить игру.

Позже Шальке сообщил, что Ут полностью пришел в себя и даже смог посмотреть последние минуты матча, в котором его команда упустила победу, пропустив в компенсированное время. Марк признался, что чувствует себя хорошо и планирует покинуть медицинское учреждение уже сегодня (14 декабря).

"Блохін надягнув рукавички і став у ворота": Володимир Кличко – про футбол, доньку Суркіса і клуби, за які вболіває