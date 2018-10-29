Шальке без Коноплянки уступил Вердеру и оказался в зоне вылета Бундеслиги

Шальке противостоял Вердеру в рамках 8 тура Бундеслиги. Евгений Коноплянка провел всю игру в запасе. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Шальке в начале месяца якобы преодолел кризис. Команда Доменико Тедеско одержала первую победу в чемпионате и даже выдала несколько успешных матчей подряд. К игре с Вердером гельзенкирхенцы подходили с длительной "сухой" серией, не пропуская в течение 308 минут. Вердер, в свою очередь, классно начал сезон – победа на Фельтинс-Арене выводила его на второе место в турнирной таблице.

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Сегодняшнее противостояние обещало быть шахматной партией. Так и случилось: до перерыва команды вели позиционную борьбу, плотно играли в обороне и не рисковали впереди. Моментов в течение первой трети матча фактически не было. Шальке активнее искал счастья в атаке, однако Бургшталлер, который чаще всего становился адресатом передач в штрафную Вердера, был далек даже от удара по воротам.

В конце тайма гости несколько раз опасно подошли к "королевским" владениям, и один удар стал результативным. После вбрасывания аута Классен пробросил мяч на Крузе, а тот нашел за пределами штрафной Макса Эггештайна. Мощный выстрел старшего из братьев пробил Нюбеля, который перед матчем заменил в воротах Ферманна (Ральф получил повреждение на разминке).

Шальке сразу после перерыва бросился исправлять ситуацию. Впрочем, Харит чудом не попал в створ, а Бургшталлер "запорол" свой очередной выход на голкипера Павленку. Зато Вердер снова проявил эффективность. Крузе забросил на Гебре Селассие, а тот отдал под удар тому же Эггештайну – Макс оформил дебютный для себя дубль в Бундеслиге.

С надеждой спастись Доменико Тедеско сделал 3 замены и перешел на игру с 4-2-4, но ворота гостей оставались заколдованными. Бургшталлер опять не смог принять правильное решение в последней фазе атаки, Налдо и Сане не забили со стандартов, а Ут стрелял то на трибуны, то в перекладину. В то же время контрвыпады Вердера были даже острее. Крузе пробил мимо цели, а роскошный удар Мовальда парировал Нюбель.

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В итоге Шальке не спасся – 0:2 для команды Евгения Коноплянки, которого, кстати, почему-то так и не выпустили на поле. "Кнаппен" с 6 очками оказались в зоне вылета, а Вердер, набрав 17 пунктов, поднялся на второе место в турнирной таблице.

Германия, Бундеслига, 8 тур

Шальке – Вердер – 0:2

Голы: М.Эггештайн, 43, 66