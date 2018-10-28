Шальке без Коноплянки поступився Вердеру й опинився в зоні вильоту Бундесліги

Шальке протистояв Вердеру в рамках 8 туру Бундесліги. Євген Коноплянка провів всю гру в запасі. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Шальке на початку місяця нібито подолав кризу. Команда Доменіко Тедеско здобула першу перемогу в чемпіонаті та навіть видала декілька поспіль успішних матчів. До гри з Вердером гельзенкірхенці підходили з тривалою "сухою" серією, не пропускаючи протягом 308 хвилин. Вердер, у свою чергу, класно розпочав сезон – звитяга на Фельтінс-Арені виводила його на друге місце в турнірній таблиці.

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Сьогоднішнє протистояння обіцяло бути шаховою партією. Так і трапилося: до перерви команди вели позиційну боротьбу, щільно грали в обороні та не ризикували попереду. Моментів протягом першої третини матчу фактично не було. Шальке активніше шукав щастя в атаці, однак Бургшталлєр, який найчастіше ставав адресатом передач в штрафний майданчик Вердера, був далеким навіть від удару по воротах.

Наприкінці тайму гості декілька разів небезпечно підійшли до "королівських" володінь, і один удар став результативним. Після вкидання ауту Классен прокинув м'яч на Крузе, а той знайшов за межами штрафного майданчика Макса Еггештайна. Потужний постріл старшого з братів пробив Нюбеля, який перед матчем замінив у воротах Ферманна (Ральф отримав пошкодження на розминці).

Шальке відразу по перерві кинувся виправляти ситуацію. Втім, Харіт дивом не влучив у площину, а Бургшталлєр "запоров" свій черговий вихід на голкіпера Павленку. Натомість Вердер знову проявив ефективність. Крузе закинув на Гебре Селассі, а той віддав під удар тому ж Еггештайну – Макс оформив дебютний для себе дубль в Бундеслізі.

З надією врятуватися Доменіко Тедеско зробив 3 заміни та перейшов на гру з 4-2-4, але ворота гостей залишалися зачарованими. Бургшталлєр вкотре не зміг прийняти правильне рішення в останній фазі атаки, Налдо і Сане не забили зі стандартів, а Ут стріляв як не на трибуни, то в поперечину. У той же час контрвипади Вердера були навіть гострішими. Крузе пробив повз ціль, а розкішний удар Мовальда парирував Нюбель.

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У підсумку Шальке не врятувався – 0:2 для команди Євгена Коноплянки, якого, до речі, чомусь так і не випустили на поле. "Кнаппен" з 6 очками опинилися в зоні вильоту, а Вердер, набравши 17 пунктів, піднявся на друге місце в турнірній таблиці.

Німеччина, Бундесліга, 8 тур

Шальке – Вердер – 0:2

Голи: М.Еггештайн, 43, 66