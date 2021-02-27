Похоже, в лагере бывшего клуба Евгения Коноплянки может случиться уже четвертая отставка главного тренера за сезон.

Наставник Шальке Кристиан Гросс потерял уважение среди своих футболистов, которые хотят заменить главного тренера, сообщает Sport1.

Гол Холанда ножницами в видеообзоре матча Шальке – Боруссия Д – 0:4

Последней каплей для игроков стал матч против Боруссии Д (0:4). После поединка лидеры команды требовали у руководства гельзенкирхенцев увольнения 66-летнего специалиста, но получили отказ. Футболисты считают Гросса слабым тактиком, его тренировки – неэффективными, а также игроков бесит, что тренер за два месяца работы в клубе продолжает путать имена подопечных.

Кристиан Гросс – 4-й тренер Шальке в нынешнем сезоне, команда остается на дне таблицы Бундеслиги с минимальными шансами на сохранение прописки в элите.

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