Крістіан Гросс став черговим наставником, який був звільнений з Шальке.

Керівництво Шальке вирішило звільнити Крістіана Гросса після розгромної поразки від Штутгарта, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що до цього протягом сезону були звільнені Давід Вагнер, Олівер Баум та Хуб Стевенс. Гросс очолював гельзенкірхенців протягом 11 матчів, у яких вони 1 разу перемогли та здобули нічию.

До слова, Шальке набрав лише 9 очок протягом цього сезону та є головним претендентом на виліт з Бундесліги.

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