Шальке звільнив четвертого тренера за сезон
17:27 - Читать на русском
Крістіан Гросс став черговим наставником, який був звільнений з Шальке.
Керівництво Шальке вирішило звільнити Крістіана Гросса після розгромної поразки від Штутгарта, повідомляє офіційний сайт клубу.
Шальке потерпає від бунту – гравці вимагають звільнення тренера після ганебної поразки
Зазначимо, що до цього протягом сезону були звільнені Давід Вагнер, Олівер Баум та Хуб Стевенс. Гросс очолював гельзенкірхенців протягом 11 матчів, у яких вони 1 разу перемогли та здобули нічию.
До слова, Шальке набрав лише 9 очок протягом цього сезону та є головним претендентом на виліт з Бундесліги.
Баварія знищила Кельн, РБ Лейпциг завдяки фантастичному камбеку вирвав перемогу над Борусією М
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter