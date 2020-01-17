Шальке уверенно победил Боруссию М – форвард сборной Австрии оформил гол+пас

В рамках матча 18-го тура Бундеслиги Шальке переиграл гладбахскую Боруссию благодаря голу и ассисту Михаэля Грегорича (2:0).

Бундеслига открывала второй круг поединком в Гельзенкирхене, где местный Шальке принимал Боруссию. Хозяева вполне могли пропустить уже на 5-й минуте после классного удара Плеа в девятку, но его вытащил Шуберт. "Кнаппен" сразу ответили супермоментом: Грегорич мощным выстрелом с нескольких метров замкнул кросс от Рамана – Зоммер парировал его, а затем и добивание Грегорича. На 28-й же голкипер гладбахцев выручил при выходе Рамана один на- один. В таком духе прошел весь первый тайм, однако голов в нём болельщики не увидели.

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После перерыва Шальке удалось забить быстрый гол: контратака на 48-й минуте завершилась пасом австрийца Грегорича на Сердара, который с линии полукруга перед штрафной попал в правый нижний угол – 1:0! На 58-й же Грегорич удвоил преимущество, замкнув прострел с левого фланга на дальнюю штангу – Боруссия опять пропустила ужасную контратаку. 2:0.

Гости пытались отыграться, однако "кнаппен" спасла блестящая игра Шуберта. Голкипер Шальке парировал замыкания навеса от Штиндля на 68-й минуте и мощный удар Тюрама под перекладину на 71-й. В конце концов, все попытки гладбахцев оказались напрасными – финальный свисток зафиксировал сухую победу гельзенкирхенцив.

Таким образом, Шальке набрал 33 очка и поднялся в зону Лиги чемпионов, догнав Баварию в турнирной таблице. Боруссия М держится на второй позиции, имея 35 зачётных баллов. К первой строчки остаётся два пункта.

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