Шальке потерял еще 3-х игроков – Коноплянка остался практически без конкурентов, клуб обратился к Манчестер Сити

Евгений Коноплянка увеличивает шансы остаться в Германии. Шальке упускает не только победу над Гертой в Берлине, но и на длительный срок нескольких игроков основного состава.

В позавчерашнем матче Бундеслиги против Герты Коноплянка забил гол-красавец, но его команда не сумела удержать победу. Более того, значительно пополнился лазарет гельзенкирхенцев, который и так не зиял пустотой. Больше всего пострадал Алессандро Шопф. Как информирует официальный сайт Шальке, 24-летний австрийский универсал, который может сыграть на обоих флангах полузащиты, выбыл на срок до 3-х месяцев. Шопф порвал боковую коллатериальную связку после ужасного фола Карима Рекика, который врезал прямой ногой по сопернику.

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Форвард Стивен Скжибски выбыл из строя на 2 недели, повредив мышцу бедра. Вице-капитан Бенжамен Стамбули получил перелом скулы. Французу предстоит операция и ношение защитной маски, а это значит, что 28-летний центрбек/опорник вылетел примерно до конца февраля. При этом Шопф и Скжибски являются конкурентами украинца за место в стартовом составе, ведь могут закрыть позиции на левом фланге и в нападении, где Евгений играет в Шальке.

Напомним, в лазарете Шальке еще раньше оказались 4 игрока линии атаки, с которыми Коноплянка боролся за место в основе: Гвидо Бургшталлер, Брель Эмболо, Франко ди Санто и Амин Харит. Выглядит маловероятно, что при таких обстоятельствах Евгений покинет Бундеслигу зимой, хотя им и интересуются турецкие гранды, а нынешний клуб не прочь выгодно продать игрока, у которого одна из крупнейших зарплат, но мало игровой практики. Более того, 29-летний экс-днепрянин теперь имеет серьезные шансы как минимум на несколько недель отвоевать место в старте.

Добавим, что сейчас Доменико Тедеско может рассчитывать фактически только на 5-х игроков атакующего звена (сам Коно, а также Ут, Маккени, Райт и Кутуджу), из которых два последних – совсем юные выходцы из молодежки. И все они тяготеют ближе к центру, а вот левых вингеров формально не осталось – только номинальный защитник Хамза Мендил выходил на этой позиции, однако эксперимент получался не очень удачным. Есть еще Бастиан Очипка, но он все чаще играет защитника.

Немецкие СМИ предполагают, что Гельзенкирхен в экстренном порядке встряхнет трансферный рынок (дедлайн – в четверг, 31-го января, поэтому немного времени еще есть), ведь дела с кадрами в атаке действительно плохи. В Шальке сватают экс-форварда Днепра и Милана Николу Калинича (если в Атлетико придет Мората, "кнаппен" смогут взять хорвата в аренду с правом выкупа за 15 млн евро) и форварда Ювентуса Мойзе Кина (туринцы не желают отпускать юного таланта).

Также в активной фазе проходят переговоры с левым вингером Манчестер Сити U-23 Рабби Матондо, который забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 21-м матче молодежных Кубка и чемпионата Англии, а также Юношеской лиги УЕФА. Клуб Зинченко отклонил первое предложение за 18-летнего крайнего форварда, контракт которого истекает летом 2020-го года, но стороны имеют все шансы окончательно ударить по рукам в понедельник. В игре были также Бавария и Боруссия М. Валлийский талант действует в похожей манере к нашему Коно. Матондо, в лице которого Шальке надеется найти своего Санчо, может обойтись более чем в 10 млн евро. Пикантности ситуации добавляет то, что Сити сыграет с командой Коноплянки в плей-офф Лиги чемпионов через месяц.

Шикарный гол Коноплянки в видеообзоре матча Герта – Шальке – 2:2