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Шикарный гол Коноплянки в видеообзоре матча Герта – Шальке – 2:2

26 января 08:32 977 Читати українською
Шикарный гол Коноплянки в видеообзоре матча Герта – Шальке – 2:2
Герта – Шальке – 2:2 – видео голов и обзор матча

Шальке на выезде не смог переиграть Герту. Евгений Коноплянка вышел в старте и забил классный гол в фирменном стиле. Смотрите видео голов и обзор матча Герта – Шальке.

Германия. Бундеслига, 19 тур

Герта – Шальке – 2:2

Голы: Груич, 39, Ибишевич, 45+4 - Коноплянка, 17, Ут, 44

Фирменный гол Коноплянки не помог Шальке переиграть Герту – результативная ничья

На 17-й минуте встречи Евгению Коноплянке удался фирменный выстрел. Украинец получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и выстрелил в дальний угол ворот Герты. Этот мяч стал дебютным для хавбека в текущем сезоне.

Впрочем, под занавес первого тайма берлинцы восстановили паритет усилиями Груича после эффектной комбинации. Компенсированное к первому тайму время выдался очень насыщенным. На 44-й минуте Ут забил гол после ассист Очипки, однако Герта отыгралась уже через несколько минут. Зельке выдал классную подачу на Ибишевича, который не промахнулся и сравнял счет. Поединок в итоге завершился результативной ничьей 2:2.

Шальке набрал 22 очка и остался на 12 месте, а Герта имеет в активе 28 пунктов и 7 место в турнирной таблице.

Германия19 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Шальке: Пятница 25 января 2019

Герта
Матч окончен
2 : 2
Шальке
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