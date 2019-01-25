Фирменный гол Коноплянки не помог Шальке переиграть Герту – результативная ничья

Шальке встречался с Гертой в 19 туре немецкой Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Германия. Бундеслига, 19 тур

Герта – Шальке – 2:2

Голы: Груич, 39, Ибишевич, 45+4 – Коноплянка, 17, Ут, 44

Евгений Коноплянка преодолел проблемы со здоровьем и попал в стартовый состав Шальке. Он занял любимую позицию левого вингера, а Доменико Тедеско решил сыграть с 4 защитниками. Герта значительно лучше провела первый круг и была выше в турнирной таблице. Шальке пока только спасает сезон.

Хозяева острее начали матч, но первыми отличились гости – на 17-й минуте фирменный гол забил Евгений Коноплянка. Украинец получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и выстрелил в дальний угол ворот берлинцев. Голкипер не имел шансов спасти – первый гол Евгения в текущем чемпионате.

Коноплянка отметился роскошным голом в воротах Герты – дебютный мяч украинца в сезоне

Герта ничем не уступала сопернику и на 39-й минуте сравняла счет. Очень красивая комбинация с участием Майера, Дуды и Груича стала результативной. Арне протащил мяч в опасную зону, Ондрей пяткой вывел партнера на удар, а Марко не ошибся – заслуженные 1:1. Шальке имел непонятные претензии, но арбитр засчитал взятие ворот.

Тренерский штаб "кнаппен" был вынужден еще в первом тайме провести две замены – вместо травмированных Шепфа и Стамбули вышли Сердар и Бенталеб. Игра была относительно грубой, иногда между футболистами возникали споры и толкотня. Концовка первого тайма получилась невероятно горячей.

Сначала Коноплянка разогнал атаку Гельзенкирхена подключением Очипки, после чего Бастиан выдал идеальный ассист на Ута. Однако в компенсированное время Герта снова отыгралась. Зельке классно подал с фланга в центр штрафной Шальке, где защитники не уследили за Ибишевичем.

После перерыва команды не сбавляли обороты, но голов больше не было. Первый момент после передачи Коноплянки себе создал Сердар. Дриблингом вошел в штрафную, но не попал в ближний угол. Герта отвечала не менее остро: сначала арбитр простил Шальке, не назначив пенальти за руку Руди, а потом Зельке и Дуда не реализовали выход 2 в 1. Удар Дави потянул голкипер, а передачу заблокировали защитники.

Далее уже Шальке взорвался остротой. Издалека бил Бенталеб, пытался замкнуть передачу с углового Коноплянка, но в центре внимания неожиданно оказался неприметный до сих пор Скрибски. Стивен выбежал из Сердаром в реативну контратаку, но гельзенкирхенцы не сумели переиграть вратаря. Еще несколько мгновений спустя сильный удар форварда парировал Ярстейн – было опасно. К сожалению, завершилась активность Скрибски плохо – травма и замена.

Герта продолжала искать счастья впереди, а Шальке пытался угрожать быстрыми выпадами. Реальных голевых моментов до финального свистка уже не было. Удары Коноплянки и Сане полетели далеко от цели, а Калу в перспективной ситуации переоценил свои силы и заигрался. Феликс Брых зафиксировал ничью. Шальке набрал 22 очка и остался на 12 месте, а Герта имеет в активе 28 пунктов и 7 место в турнирной таблице.

Детальный разбор игры Евгения Коноплянки ожидайте "Футбол 24" позже.