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Коноплянка впервые после травмы сыграл за Шальке – видеообзор матча против Штутгарта

19 мая 12:15 172 Читати українською
Коноплянка впервые после травмы сыграл за Шальке – видеообзор матча против Штутгарта
Евгений Коноплянка / Getty images

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка помог своей команде удержать ничью в матче 34-го тура Бундеслиги со Штутгартом (0:0).

 

Украинец вышел на заключительные 10 минут, заменив Саута Сердара. За время, проведенное на поле, Коноплянка успел нанести один удар по воротам.

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Напомним, Евгений восстанавливался после повреждения мышцы бедра, которое он получил на тренировке Шальке еще в середине апреля.

Коноплянка в последний раз играл в начале апреля, когда гельзенкирхенцы проиграли Вердеру (0:2). Всего в его активе 13 матчей в чемпионате Германии, в которых хавбек забил 1 гол и отметился одним ассистом.

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