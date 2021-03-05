В рамках 24-го тура Бундеслиги Майнц расписал мировую с Шальке. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Шальке во главе с новым тренером Димитриосом Граммозисом принимал Майнц. Обе команды отчаянно борются за сохранение прописки в Бундеслиге, поэтому победа в этом матче была важна для обоих соперников.

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Несмотря на это, матч оказался довольно скучным. Лишь несколько моментов за оба тайма, однако их трудно было назвать действительно опасными. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Шальке с 10-ю очками так и остался на последнем месте турнирной таблицы, безвыигрышная серия гельзенкирхенцев достигла 10-ти матчей. Майнц с 18-ю пунктами поднялся на 16-ю строчку первенства.

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