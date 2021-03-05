В рамках 24-го туру Бундесліги Майнц розписав мирову із Шальке. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шальке на чолі із новопризначеним тренером Дімітріосом Граммозісом приймав Майнц. Обидві команди відчайдушно борються за збереження прописки у Бундеслізі, тож перемога у цьому матчі була важливою для обох суперників.

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Попри це, матч виявився досить нудним. Лише кілька моментів за обидва тайми, однак їх важко було назвати справді небезпечними. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Шальке із 10-ма очками так і залишився на останньому місці турнірної таблиці, безвиграшна серія гельзенкірхенців сягнула 10-ти матчів. Майнц із 18-ма пунктами піднявся на 16-ту сходинку першості.

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