Эрлинг Холанд пока старается не отвлекаться на интерес вокруг своей персоны. Однако, если 20-летний норвежец все же решит сменить клуб, то именно Манчестер Сити будет иметь больше всего шансов подписать звезду, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

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В лагере Боруссии Д не намерены продавать Эрлинга летом, поэтому на громкий трансфер не стоит ожидать в ближайшее время. Действующий контракт форварда с "шмелями" рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 18 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 4-мя ассистами.

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