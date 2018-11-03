Шальке без Коноплянки на классе обыграл Ганновер

Шальке из Гельзенкирхена без украинца Евгения Коноплянки в составе победил Ганновер в поединке 10-го тура немецкой Бундеслиги. Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Первый тайм прошел под контролем Ганновера. Гости неожиданно захватили инициативу, а Шальке моментами вынужден был играть чуть ли не на отбой. Опасность у ворот "кобальтовых" постоянно создавали Фоссум и Бобби Вуд, а на 19-й минуте Фелипе выпрыгнул на подачу с углового и головой пробил в угол. К счастью для хозяев, мяч прошел рядом со штангой.

Шальке пытался найти свой шанс в контратаках. И на 32-й минуте, казалось бы, появилась реальная возможность забить – за фол Элеза в собственной штрафной арбитр назначил пенальти. Однако, воспользовавшись VAR, одиннадцатиметровый судья отменил. Под занавес тайма мог забивать Ут, но форварду гельзенкирхенцев не хватило точности в свидании с глазу на глаз с кипером – мяч на несколько сантиметров прошел мимо ворот.

Во второй половине игры Шальке заиграл активнее. И это сразу дало свои плоды: Чаунер сбил соперника в штрафной зоне, а Бенталеб с отметки спокойно развел мяч и голкипера по разным углам. Пропущенный гол, однако, не сбил с толку ганноверцев. Они продолжали больше контролировать игру и в конце концов сумели отыграться: на 70-й минуте Бебу финтами уничтожил соперников на правом фланге и точно навесил на линию вратарской, откуда Вейдандт головой "расстрелял" Нюбеля.

Правда, долго Ганновер не веселился. Почти сразу после того, как пришлось начать с центра поля, Шальке сумел отыграться. Это Эмболо сначала продрался сквозь защитников соперника, а затем умело воспользовался хаосом в защите и переиграл кипера гостей – 2:1.

После этого на Фелтинс-Арене начался совершенно открытый футбол, без центра поля, в котором больше повезло хозяевам. На 85-й минуте Марк Ут получил передачу Харита слева и непринужденно отправил мяч прямо в угол ворот. Победа позволила Шальке подняться на 13-е место Бундеслиги, а Ганновер опустился в зону переходных матчей.

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Шальке – Ганновер – 3:1

Голы: Бенталеб, 57 (пенальти), Эмболо, 71, Ут, 85 – Вейдандт, 70