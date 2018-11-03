Шальке без Коноплянки на класі здолав Ганновер

Шальке з Гельзенкірхена без українця Євгена Коноплянки у складі переміг Ганновер у поєдинку 10-го туру німецької Бундесліги. Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов під контролем Ганновера. Гості несподівано захопили ініціативу, а Шальке моментами змушений був грати ледь не на відбій. Небезпеку біля воріт "кобальтових" постійно створювали Фоссум і Боббі Вуд, а на 19-й хвилині Феліпе вистрибнув на подачу з кутового й головою бив у кут. На щастя для господарів, м'яч пройшов поруч із стійкою.

Шальке намагався знайти свій шанс у контратаках. І на 32-й хвилині, здавалося б, з'явилася реальна нагода забити – за фол Елеза у власному штрафному арбітр призначив пенальті. Однак, скориставшись VAR, одинадцятиметровий суддя відмінив. Під завісу тайму міг забивати Ут, але форварду гельзенкірхенців забракло влучності в побаченні віч-на-віч із кіпером – м'яч на кілька сантиметрів пройшов повз ворота.

У другій половині гри Шальке заграв активніше. І це відразу дало свої плоди: Чаунер збив суперника в штрафній зоні, а Бенталеб із позначки спокійно розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Пропущений гол, однак, не збив із пантелику ганноверців. Вони продовжували більше контролювати гру й зрештою зуміли відігратися: на 70-й хвилині Бебу фінтами знищив суперників на правому фланзі й точно навісив на лінію воротарського майданчика, звідки Вейдандт головою "розстріляв" Нюбеля.

Щоправда, довго Ганновер не радів. Майже відразу після того, як довелося розпочати з центра поля, Шальке зумів відігратися. Це Емболо спочатку продерся крізь оборонців суперника, а потім вміло скористався хаосом у захисті й переграв кіпера гостей – 2:1.

Після цього на Фелтінс-Арені почався абсолютно відкритий футбол, без центра поля, в якому більше пощастило господарям. На 85-й хвилині Марк Ут отримав передачу Харіта зліва й невимушено відправив м'яч прямісінько у кут воріт. Перемога дозволила Шальке піднятися на 13-те місце Бундесліги, а Ганновер опустився в зону перехідних матчів.

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Шальке – Ганновер – 3:1

Голи: Бенталеб, 57 (пенальті), Емболо, 71, Ут, 85 – Вейдандт, 70