Бавария с аутсайдером и Хоффенхайм перед Шахтером шокируют фанатов: 12-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Субботние матчи немецкой Бундеслиги завершились с феерическими счетам.

Чемпионат Германии 2018/2019, 12-й тур

Бавария – Фортуна Д – 3:3

Голы: Зюле, 17 Мюллер, 20, 58 – Люкебакио, 44, 78, 90+3

Майнц – Боруссия Д – 1:2

Голы: Квайсон, 70 – Алькасер, 67, Пищек

Аугсбург – Айнтрахт Ф – 1:3

Голы: Кордова, 90 – де Гузман, 1, Халлер, 47, Ребич, 68

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Руссильон, 50

Герта – Хоффенхайм – 3:3

Голы: Ибишевич, 12 Леки, 71, Лазаро, 87 – Демирбай, 1, Крамарич, 10, Бичакчич, 55

Бавария сама себя прибила. Всё началось идеально: на 17-й минуте Зюле открыл счёт, а на 20-й Мюллер удвоил его после выхода один на один – 2:0. На 44-й Люкебакио отыграл один гол ударом с нескольких метров после передачи в падении через себя, однако на 58-й Мюллер получил от Левандовски пас пяткой и пробил с линии штрафной в дальний угол – 3:1. Казалось, что дело сделано, но на 78-й Люкебакио оформил дубль, вырвавшись один на один с Нойером. Такой прекрасный поединок не мог не завершиться чудом: на 90+3-й минуте Доди Люкебакио оформил хет-трик, отобрал очки у Баварии и, возможно, отправил Нико Ковача в отставку.

Матч между Гертой и Хоффенхаймом в Берлине развивался по схожему сценарию. Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте усилиями Демирбая, а на 10-й минуте Крамарич вырвался один на один и пробил в девятку метров с 15-ти – 0:2. Через две минуты капитан Герты Ибишевич сыграл на добивании и отыграл один мяч, однако Бичакчич бешеным ударом со штрафного на 55-й минуте восстановил преимущество. Берлинцы не сдались и на 71-й минуте забили свой второй гол, но и в этом матче не обошлось без чудесного спасения. На 87-й минуте Валентино Лазаро точным ударом вырвал для Герты ничью – 3:3. Украинцев такой результат должен обнадеживать, потому что 27-го ноября Хоффенхайм на своём поле примет Шахтер в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Боруссия посетила Майнц и провела там крайне нервный поединок. Отличиться голом не получалось до 60-х минут, хотя Витцель и Ройс несколько раз пробивали под самый каркас ворот – голкипер Центнер был на высоте. Люсьен Фавр решил выпустить свой главный козырь – Пако Алькасера ​​– и уже через три минуты после выхода на поле тот вывел дортмундцев вперёд, забив фактически в пустые ворота после прострела Ройса. Тем не менее, через три минуты Квайсон вышел один на один с Бурки и сравнял счет – 1:1. Казалось, что "пчёлы" потеряют очки, но на 76-й Пищек с отскока из-за пределов штрафной пробил под самую перекладину – мяч рикошетом от неё влетел в ворота и принес победу Боруссии.

Айнтрахт в выездной игре против Аугсбурга вышел вперёд уже на 1-й минуте, а во втором тайме довел счет до разгромного. Его сумел размочить Кордова ударом на 90-й минуте – 1:3. В матче же между Вольфсбургом и РБ Лейпциг всё решил один точный выстрел Руссильона на 55-й минуте – 1:0.

Таким образом, Боруссия набрала 30 очков и продолжила возглавлять турнирную таблицу. Айнтрахт и Боруссия М следуют за ней с 23 очками, РБ Лейпциг остался с 22 очками и опустился на четвёртое место, а Бавария упала аж на пятое место – у мюнхенцев 21 очко. Хоффенхайм имеет на одно меньше и находится прямо за "рекордмайстерами". Герта набрала 17 очков и занимает 8 позицию, Вольфсбург и Майнц с 15 очками идут на 9-10-й, а Аугсбург остался на 13 месте – в активе этой команды лишь 13 зачетных пунктов. Фортуна набрала 9 очок и поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице.

Шальке – Нюрнберг – начало в 19:30