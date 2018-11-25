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Шальке – Нюрнберг – 5:2 – відео голів та огляд матчу

24 листопада 23:56 251 Читать на русском
Шальке – Нюрнберг – 5:2 – відео голів та огляд матчу
Шальке – Нюрнберг – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Шальке розгромив Нюрнберг у надрезультативному матчі 12-го туру Бундесліги, Дивіться відео голів матчу Шальке – Нюрнберг на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 12-й тур

Шальке – Нюрнберг – 5:2

Голи: Скжибскі, 26, 84, Харіт, 32, Бурґшталлєр, 70, Очіпка, 90+3 – Паласіос, 38, Зрелак, 78

Вилучення: Бауер, 67

Підопічні Доменіко Тедеско ще в першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу, а після перерви з легкістю довели справу до розгрому. Відзначимо, що Коноплянка потрапив до заявки на матч, проте всю гру провів на лаві запасних.

Шальке розгромив Нюрнберг у надрезультативному матчі: 12-й тур Бундесліги, матчі суботи

Шальке набрав 13 очок, піднявся на 14 місце і обігнав Нюрнберг, який з 10 пунктами лишився на 15 позиції.

Німеччина12 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Нюрнберг: Субота 24 листопада 2018

Шальке
Матч завершено
5 : 2
Нюрнберг
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Відеоновини Шальке Шальке Нюрнберг Нюрнберг Німеччина Шальке - Нюрнберг
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