Шальке – Нюрнберг – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Шальке розгромив Нюрнберг у надрезультативному матчі 12-го туру Бундесліги, Дивіться відео голів матчу Шальке – Нюрнберг на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 12-й тур

Шальке – Нюрнберг – 5:2

Голи: Скжибскі, 26, 84, Харіт, 32, Бурґшталлєр, 70, Очіпка, 90+3 – Паласіос, 38, Зрелак, 78

Вилучення: Бауер, 67

Підопічні Доменіко Тедеско ще в першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу, а після перерви з легкістю довели справу до розгрому. Відзначимо, що Коноплянка потрапив до заявки на матч, проте всю гру провів на лаві запасних.

Шальке розгромив Нюрнберг у надрезультативному матчі: 12-й тур Бундесліги, матчі суботи

Шальке набрав 13 очок, піднявся на 14 місце і обігнав Нюрнберг, який з 10 пунктами лишився на 15 позиції.