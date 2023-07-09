МЛС-2023, 21-й тур

ДС Юнайтед – Интер Майями – 2:2

Голы: Фунтас, 65, Роберта, 77 – Кремаши, 59, Аллен, 68

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В очередном поединке МЛС Интер не сумел удержать преимущество над соперником, и расписал уже третью подряд ничью. Представители Майами забили первыми – Кремаши с линии штрафной закрутил под дальнюю штангу. Через шесть минут соперник ответил зеркальной комбинацией, сравняв счет (Кривцов полностью проиграл борьбу Асаду, который под опекой украинца умудрился отдать голевой ассист пяткой).

Уже в следующей атаке Интер заработал право на стандарт с правого фланга. Аллен закручивал во вратарскую с надеждой, что кто-то из одноклубников сумеет завершить эпизод, но мяч обошел всех и залетел в сетку. Однако, удержать долгожданную победу Интеру так и не удалось: очередной провал защиты (в том числе и Кривцова, который даже не пытался помешать прострелу во вратарскую) и Роберта легко замкнул в пустые ворота.

Экс-защитник Шахтера Сергей Кривцов вышел в основе, провел на поле весь поединок и в конце первого тайма заработал "горчичник". В его активе: 4 выноса, 1 перехват, 1 обыгрыш с дриблинга, 2 выигранные дуэли из 4-х в борьбе за позицию, 2 триумфа в 3-х воздушных дуэлях, 9 потерь, 1 фол, 2 заработанных на себе нарушения, 57 прикосновений к мячу, 4 из 11-ти длинных пасов, которые добрались до адресата, и 82% точных передач.

Напомним, после 21-го тура Интер Майами идет в турнирной таблице Восточной конференции последним, набрав 18 очков.

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