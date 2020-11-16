"Мы хотим создать проблемы сопернику за счет нашего стиля игры. Это требует значительных усилий и физических кондиций. У нас хорошие воспоминания из Люцерна, жаль, что завтра будем играть без болельщиков.

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Мы должны быть готовы с самого начала матча, как это было во встрече с Испанией. У сборной Украины много хороших качеств, они заслуживают свое место в этой группе, но и мы качественная команда.

Завтрашний матч можно сравнивать с 1/8 финала чемпионата мира или Европы, но это своего рода матч плей-офф. К тому же мы еще не выиграли в этом году ни одной встречи. Вот поэтому столь хотим победить завтра", – цитирует Шакири издание BZ.

Заметим, матч между Швейцарией и Украиной состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45. Перед последним туром команда Шевченко опережает оппонента на 3 очка. Ничья или победа гарантируют сборной место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

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