"Ми хочемо створити проблеми супернику за рахунок нашого стилю гри. Це вимагає значних зусиль і фізичних кондицій. У нас хороші спогади з Люцерном, шкода, що завтра будемо грати без уболівальників.

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Ми повинні бути готовими з самого початку матчу, як це було у зустрічі з Іспанією. У збірної України багато хороших якостей, вони заслуговують своє місце в цій групі, але і ми якісна команда.

Завтрашній матч можна порівнювати з 1/8 фіналу чемпіонату світу або Європи, але це свого роду матч плей-офф. До того ж ми ще не виграли в цьому році жодної зустрічі. Ось тому настільки хочемо перемогти завтра", – цитує Шакірі видання BZ.

Зауважимо, матч між Швейцарією та Україною відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують збірній місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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