Наставник "сине-желтых" получил сразу несколько позитивных новостей перед матчем с "нати" в Лиге наций.

Местные власти Люцерна и организаторы поединка позволили национальной команде провести предматчевую тренировку сегодня, 16 ноября, в 19:00, информирует официальный сайт УАФ.

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Однако подопечных Шевченко будет ждать достаточно необычное занятие – футболисты должны прибыть на стадион уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках, которые наденут перед газоном и начнут разминку, а затем и предигровое занятие.

Из-за инфицирования Ризныка, Макаренко и Соболя сегодня вечером или завтра утром в лагере "сине-желтых" проведут дополнительное ПЦР-тестирование. После получения результатов будет принято окончательное решение о проведении матча. А тем временем вызваные из молодежки игроки – Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков – сдали отрицательные тесты на COVID-19 и уже вскоре присоединятся к команде Шевченко.

Заметим, матч между Швейцарией и Украиной состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45. Перед последним туром "сине-желтые" опережают оппонента на 3 очка.

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