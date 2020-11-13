Стало известно, где можно будет посмотреть поединки олимпийской сборной Бразилии в этом месяце.

В ноябре бразильская сборная U-23 проведет две встречи в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио, которая состоится летом 2021 года.

Майкон озвучил простой секрет вызова в олимпийскую сборную Бразилии

Как информирует официальный сайт Шахтера, матчи молодежной команды "селесао" против сверстников из Южной Кореи (14 ноября) и Египта (17 числа) будут транслировать только на Shakhtar TV.

К слову, для украинских зрителей поединки будут интересными, ведь в составе бразильцев могут сыграть "горняки" Додо, Тете, Майкон и Маркос Антонио, которые были вызваны на этот сбор.

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