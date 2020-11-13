"Это очень важно для меня. Я работаю, чтобы в первую очередь хорошо проявлять себя в Шахтере. Если зарекомендуешь себя, то могут привлечь и к сборной. Думаю, следует сконцентрироваться на выступлениях в своем клубе, а уже после этого появится возможность выступить за сборную.

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4 футболиста Шахтера в сборной? Это показатель хорошей работы с молодыми игроками. И не только с молодыми, ведь в Шахтере есть сборники из Израиля, Грузии – результаты труда всего клуба. Все знают, что в Шахтере всегда были крепкие футболисты, много бразильской молодежи, которая росла и прогрессировала в клубе. Поэтому Шахтер в Бразилии знают.

Сыграть на Олимпиаде – моя цель. Однако для этого сначала следует проявить себя в Шахтере, а потом уже и в сборной", – резюмировал Майкон в комментарии Shakhtar News.

Заметим, кроме 23-летнего хавбека, вызов в Олимпийскую сборную получили также Додо, Тете и Маркос Антонио.

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