Стало відомо, де можна буде переглянути поєдинки олімпійської збірної Бразилії у цьому місяці.

У листопаді бразильська збірна U-23 проведе дві зустрічі у рамках підготовки до олімпіади в Токіо, яка відбудеться влітку 2021 року.

Майкон озвучив простий секрет виклику в олімпійську збірну Бразилії

Як інформує офіційний сайт Шахтаря, матчі молодіжної команди "селесао" проти однолітків з Південної Кореї (14 листопада) та Єгипту (17 числа) будуть транслювати лише на Shakhtar TV.

До слова, для українських глядачів поєдинки будуть цікавими, адже у складі бразильців можуть зіграти "гірники" Додо, Тете, Майкон та Маркос Антоніо, які були викликані на цей збір.

"Він зателефонував мені за 2 дні до смерті": Сергій Ателькін у спогадах трьох товаришів – Шахтар, Європа і син-бомбардир