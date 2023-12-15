Палмейрас отказал Шахтёру в продаже своего ведущего нападающего Кевина за 10 миллионов евро. Об этом информирует Nosso Palestra. Согласно источнику, "горняки" были готовы заплатить 7 млн евро сразу и ще 3 миллиона в виде бонусов.

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Сообщается, что это уже не первый раз, когда Шахтёр проявляет интерес к таланту Палмейраса. Бразильский клуб открыт к переговорам по своему игроку, но планирует выручить за него около 15 миллионов евро.

Напомним, что неделю назад Палмейрас стал чемпионом Бразилии.

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