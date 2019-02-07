Шахтер завершил зимние сборы нулевой ничьей с австрийским Ваккером

Донецкий Шахтер расписал ничью с австрийским Ваккером на втором сборе "горняков" в Турции. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Ваккер – 0:0

Состав Шахтера: Пятов – Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили – Степаненко (Майкон, 80), Патрик – Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Малишев, 84), Соломон (Нем, 77) – Мораес.

Последний спарринг на турецких сборах в рамках подготовки к возобновлению сезона Шахтер провел против австрийского Ваккера. Главная особенность оппонента – игра в 3 защитника. "Горняки" активно готовятся противостоять такой схеме, ее использует соперник дончан по 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт.

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Паулу Фонсека рассказал, что в первом официальном матче будет играть состав, который вышел с первых минут против Партизана. Сегодня португальский тренер выпустил такой же лайнап с одним единственным нюансом – вместо Тайсона левого вингера играл Манор Соломон, хотя в стартовом протоколе был именно капитан. О травме информация не поступала. Основа сыграла 70 минут – подготовка к Лиге Европы.

Шахтер владел инициативой, контролировал мяч, много перепасовывался на чужой половине в поисках удобного момента для передачи в разрез. В большинстве случаев довести ситуацию до акцентированного удара "горнякам" не удавалось. Лучший шанс у украинской команды возник в конце первого тайма, когда Мораес вышел на свидание с голкипером, перебросил его, но попал в перекладину. Добивание Виктора Коваленко в пустые ворота – офсайд.

После перерыва сценарий не изменился. Плотная глубокая оборона Ваккера мешала Шахтеру разыгрывать "до верного", а издалека дончане не били, акцентируя внимание на прохождении защитных порядков соперника низом. Острые эпизоды второго тайма у ворот австрийцев возникли вследствие передач Болбата на Мораеса. Жуниор плохо замкнул навес, а во втором случае бразилец выкатил на пустые ворота Соломону – новичок побежал не в ту точку.

В последней трети встречи Шахтер уже не "сидел" на воротах Ваккера. Оппонент даже выходил в позиционные атаки и раскрывался. "Горняки" получили варианты для быстрых контрвыпадов, но не реализовали их: Фернандо ужасно завершил рейд левый флангом, а удар Патрика с линии штрафной заблокировали. После многочисленных замен в обеих командах появилось больше хаоса и ошибок. До финального свистка счет не изменился – Шахтер завершил сборы нулевой ничьей с австрийским Ваккером.

Детальный отчет о матче читайте позже.

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