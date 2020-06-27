Шахтер – Заря: составы и онлайн-трансляция матча – чемпионы Украины без 5 лидеров, Скрипник с безумными потерями

Шахтер принимает Зарю в 28 туре УПЛ. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24"..

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Скрипника уже 7-й тур подряд чередует победы с поражениями. Если традиция продолжится, луганский клуб ждет поражение. В текущем сезоне чемпионы Украины дважды обыграли Зарю, но крайнюю встречу проиграли. Это была последняя потеря очков командой Каштру, после которой "горняки" выиграли 4 матча.

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Новоиспеченные чемпионы Украины-2020 выходят без 5-ти незаменимых игроков основы: Исмаили травмирован, Степаненко, Тайсон, Марлос и Мораес начинают на скамейке запасных. Скрипник вынужден выпускать третьего голкипера Василя, ведь другие двое травмированы. Также наставник Зари переводит в центр защиты левого полузащитника Циганикса из-за дисквалифиции Чеберко и Вернидуба. Кроме того, луганский клуб начинает без основного опорника, лидера середины поля Иванисени.

Шахтер: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Патрик, Антонио – Тете, Соломон, Коноплянка – Фернандо

Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Степаненко, Коваленко, Пихаленок, Тайсон, Марлос, Мораес

Заря: Василь – Тымчик, Абу Ханна, Циганикс, Михайличенко – Юрченко, Хомченовський (к), Кочергин, Леднев – Громов, Кабаев

Запасные: Мацапура, Поддубный, Чайковский, Каменюка, Иванисеня, Лунев, Белоцерковец, Перович

️️ Сегодняшний стартовый состав нашей команды: pic.twitter.com/3YrgdDmuAr — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 27, 2020

Шахтер – Заря: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ 27 июня 2020 года