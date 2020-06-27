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Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу – Каштру без половини лідерів, Скрипник з шаленими втратами

19:25 - Читать на русском
Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу – Каштру без половини лідерів, Скрипник з шаленими втратами
Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 червня 2020

Шахтар приймає Зорю у 28 турі УПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Скрипника вже 7-й тур поспіль чергує перемоги з поразками. Якщо традиція продовжиться, луганський клуб чекає поразка. У поточному сезоні чемпіони України двічі обіграли Зорю, а крайню зустріч програли. Це була остання втрата очок командою Каштру, після якої "гірники" виграли 4 матчі.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

Новоспечені чемпіони України-2020 виходять без 5-х незамінних гравців основи: Ісмаїлі травмований, Степаненко, Тайсон, Марлос і Мораєс починають на лаві запасних. Скрипник змушений випускати третього голкіпера Васіля, адже інші двоє травмовані. Також наставник Зорі переводить у центр захисту лівого півзахисника Циганікса через дискваліфікацію Чеберка і Вернидуба. Крім цього, луганський клуб починає без основного опорника, лідера середини поля Іванісені.

Шахтар: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Патрік, Антоніо – Тете, Соломон, Коноплянка – Фернандо

Запасні: Шевченко, Додо, Вітао, Степаненко, Коваленко, Піхальонок, Тайсон, Марлос, Мораєс

Зоря: Васіль – Тимчик, Абу Ханна, Циганікс, Михайліченко – Юрченко, Хомченовський (к), Кочергін, Лєднєв – Громов, Кабаєв

Запасні: Мацапура, Піддубний, Чайковський, Каменюка, Іванісеня, Луньов, Білоцерковець, Перовіч

Шахтар – Зоря: склади та онлайн-трансляція матчу 27 червня 2020 року

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