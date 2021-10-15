Поєдинок між Шахтарем і Зорею доволі неочікувано відкриватиме 11-й тур УПЛ. Рідко коли центральні матчі ставлять на п'ятницю, та ще й на 17:00 – особливо після міжнародної паузи. Багатьом вболівальникам не вдасться потрапити на стадіон через роботу, а коучам доведеться помізкувати над розподілом фізичних навантажень. Попереду все ж важливі зустрічі у єврокубках.

"Шахтарю потрібно наздоганяти Динамо": Циганик прогнозує "гірникам" проблеми у битві з Зорею

Особливо важко в цьому питанні буде Роберто Де Дзербі. Він залишився без провідного форварда, Мораєс тренується індивідуально, Фернандо й Ісмаїлі лишень вчора повернулися до загальної групи, а Степаненко та Матвієнко провели два виснажливих матчі за збірну – їх у будь-якому випадку доведеться змінювати. Також коуч "гірників" обмежений лімітом, тож сьогодні у молоді Шахтаря буде шанс заявити про себе. Між тим, донеччани не мають права на осічку, адже у Класичному їм не вдалося наздогнати Динамо. Дистанція між грандами досі становить три очки.

Ще однією проблемою "помаранчево-чорних" є злам якісної оборони. Після розгрому Динамо в Суперкубку багатьом здалося, що підопічні Роберто Де Дзербі почали набирати оберти – і це дійсно було так. У поєдинку з Інтером в ЛЧ та у зустрічі проти Динамо в УПЛ ініціативу тримав саме Шахтар, який круто катав м'яч на двох третинах поля і здорово пресингував, однак перед воротами команда не знала, що робити. Більшість атак "гірників" виглядала банально, та і дотиків у штрафному було небагато. Ця проблема є хронічною – вона простежувалась і з Олександрією, і з Минаєм.

Навіть за таких умов Шахтар залишається небезпечним грандом. За обіграшами на дриблінгу, кількістю й тривалістю володінь, темпом передач і інтенсивністю єдиноборств донеччани або лідирують в УПЛ, або поступаються Динамо на дещицю. Втім, сьогодні їхній склад буде далеким від оптимального, тож Зоря цілком може сподіватись на сенсацію.

Благо, досвід у луганців є. В останніх чотирьох матчах вони розписали з "помаранчево-чорними" дві нічиї й здобули дві мінімальних перемоги над ними, а два роки тому ці колективи влаштували перестрілку з рахунком 3:4. Круто? Круто, ось тільки в нинішньому сезоні Зоря дуже далека від таких перформансів.

Команда Віктора Скрипника зберегла свої головні "родзинки" – високу інтенсивність і якість пресингу – але у всьому іншому помітний регрес. По-перше, коуч сильно спростив структуру гри. Раніше луганці намагалися доводити атаки до штрафного через тривалі володіння у високому темпі (для цього вони й перейшли на "ромб"), а зараз "мужики" швидко повертають м'яч і одразу закидують довгу передачу під ривок. Відповідно, точність передач і контроль над матчем просідають, а кількість дотиків у штрафному все одно залишається низькою.

По-друге, пресинг Зорі вже давно не є проблемою для сильних опонентів. Динамо легко розбило його зміщеннями Шапаренка або Сидорчука в глибину, створюючи кількісну перевагу у першій фазі – центрбеки киян просто віддавали їм пас і одразу ж відрізали групу в 3-4 футболісти. Буде-Глімт у Лізі конференцій взагалі не помітив пресингу луганців. По-третє, система оборони критично страждає від повільності та низької надійності захисників – вони постійно не встигають, допускають грубі технічні помилки й дуже часто демонструють позиційні провали.

Однак, у цій історії є нюанс. Зоря завжди стартує слабко, набираючи хід посеред осені (що й не дивно при масштабних змінах складу) – і в останніх п'яти турах луганці дійсно почали підйом по таблиці. Лишень Рух зумів відібрати у них очки. Ворсклу розбили мінімально, СК Дніпро-1 розгромили на виїзді, а Десну вдалося переграти без особливих проблем. Сьогодні ж доведеться зустрітись з розбалансованим і ослабленим Шахтарем. Словом, при всіх своїх проблемах, ця команда здатна створити сенсацію.

Кадрова ситуація

Травмовані: Траоре – Жунінью, Шевченко

Дискваліфіковані: Кривцов – Хомченовський

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Марлон, Корнієнко – Майкон, Антоніо – Марлос, Педрінью, Соломон – Фернандо

Зоря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурніцин – Назарина – Кабаєв, Булеца, Кочергін – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогноз ризикований, але цілком реальний. Звісно, букмекери з цим не погодяться, але саме зараз нічия здається дуже вірогідною. Атака Шахтаря у матчах проти сильних колективів – Динамо, Олександрії, Шерифа, Інтера – з гри створила дуже мало. Навіть у поєдинках проти Миная, Львова та Металіста 1925 проблем виникало надзвичайно багато. Коли "гірники" зустрічаються із закритою ігровою позицією, їм стає важко.

Питання лишень в тому, чи здатна Зоря надійно закритись? З одного боку, луганці допускають купу помилок в обороні, а їхня хороша статистика очікуваних пропущених пов'язана лишень із слабкою реалізацією опонентів. З іншого боку, у підопічних Віктора Скрипника всього один пропущений гол за п'ять турів, причому Десна й СК Дніпро-1 майже нічого й не створили біля воріт Мацапури.

Втім, основна сила Зорі полягає у контратаках. Вони розкривають гру, тож у Шахтаря буде достатньо простору в тилах суперника. На гол у ворота Мацапури можна ставити, от тільки біля штрафного "гірників" теж немає передумов до "штилю" – задня лінія буде ослаблена. Між тим, донеччани і в основному складі привозили достатньо.

Словом, є сенс очікувати щось схоже на поєдинок Шахтаря проти Олександрії. Тоді підопічні Роберто Де Дзербі зазнали сенсаційної поразки. Зоря не така надійна в обороні, тож ризикнемо спрогнозувати нічию.

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