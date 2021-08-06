Максимилиано Араухо заинтересовал сразу три европейских клуба – Бенфику, Порту и Шахтер, утверждает TuttoMercatoWeb.

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"Горняки" уже контактировали относительно потенциального перехода уругвайского вингера. Также им активно интересуется Бенфика, но сначала ей нужно осуществить трансфер на выход.

К слову, 21-летний футболист является воспитанником Монтевидео Вондерерз, за ​​который выступал до прошлой зимы. Сейчас Максимилиано Араухо защищает цвета мексиканской Пуэблы, он сыграл за нее уже 28 матчей и забил дважды.

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