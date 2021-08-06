Шахтар зацікавився уругвайським вінгером – "гірники" мають іменитих конкурентів з Португалії
Донецький клуб продовжує шукати підсилення у міжсезоння. На радарах опинився гравець мексиканського клубу Пуебла.
Максимілано Араухо зацікавив одразу три європейські клуби – Бенфіку, Порту і Шахтар, стверджує TuttoMercatoWeb.
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"Гірники" вже контактували щодо потенційного переходу уругвайського вінгера. Також ним активно цікавиться Бенфіка, але спершу їй треба здійснити трансфер на вихід.
До слова, 21-річний футболіст є вихованцем Монтевідео Вондерерз, за який виступав до минулої зими. Наразі Максимілано Араухо захищає кольори мексиканської Пуебли, він відіграв за неї вже 28 матчів і забив двічі.
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