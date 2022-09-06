УЕФА запретил Шахтеру использовать логотип UNITED24, – СМИ
12:22 - Читати українською
"Горняки" не смогут продвигать инициативу, призванную на помощь Украине, в матчах Лиги чемпионов.
На футболках Шахтера в матчах Лиги чемпионов не будет логотипа UNITED24 из-за запрета УЕФА, сообщает Tribuna.
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УЕФА мотивирует это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой. Поэтому на форме Шахтера будет размещен титульный спонсор клуба – СКМ.
Напомним, UNITED 24 – площадка для сбора благотворительных пожертвований, созданная при содействии президента Украины Владимира Зеленского, в поддержку Украины в войне с россиянами.
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