Ворскла в рамках финального матча за Кубок Украины-2024 сыграет с Шахтером. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Кубка Украины 2023/24 между Ворсклой и Шахтером пройдет в Ровно и стартует в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляцию проведет канал ICTV2, который также доступен онлайн в разделе “Развлекательные” на MEGOGO. Игру прокомментируют Роман Бебех и Денис Босянок.

Ворскла – Шахтер: анонс финала Кубка Украины: анонс финала Кубка Украины

Ворскла в третий раз вышла в финал Кубка. Впервые полтавчане сыграли в нем в 2009 году, неожиданно переиграв Шахтер. В финале-2020 "зелено-белые" уступили Динамо в серии пенальти. Дончане, в свою очередь, не триумфовали в этом турнире с 2019-го – но в случае сегодняшней победы "горняки" обойдут Динамо по количеству трофеев в Украине (сейчас у грандов по 38).

В заявке Шахтера отсутствует Судаков. Соцсети Шахтера намекают, что дело в травме Георгия, но официальной информации пока не было.

Стартовые составы

Ворскла:

Шахтер:

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