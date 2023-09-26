Рух проводил второй матч в текущем розыгрыше Кубка Украины. Ранее львовяне разобрались с представителем Второй лиги – Скалой 1911. Подопечные Пономорьева демонстрируют симпатичный футбол, а на выходных еще и отобрали очки у Шахтера. В свою очередь Александрия дебютировала в Кубке после ужасного поражения от Черноморца. Безвыигрышная серия "аграриев" в УПЛ достигла шести поединков. Более того, Ротань вроде бы пытался подать в отставку. Словом, команды подошли к игре в кардинально разных настроениях.

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Уже на 2-й минуте в штрафной Александрии было горячо. Плюман классно исполнил стандарт, Дидык переправил на дальнюю штангу, а Слюбык не успел замкнуть. Шулянский ответил дальним ударом над перекладиной. На старте игры гости больше контролировали мяч, однако львовяне быстро перехватили инициативу. После некоторого затишья команды обменялись полумоментами. Шулянский красиво пробросил мяч между ног Альваренге, но его передачу заблокировали. Теслюк требовал пенальти в борьбе с защитником – арбитр промолчал.

На 19-й минуте Ротаню пришлось проводить экстренную замену. Белошевский не смог продолжить игру из-за травмы. Ближе к середине первого тайма Рух заиграл намного острее. Теслюк и Квасница вдвоем разорвали оборону Александрии, однако Денис не попал в дальний с правого края штрафной. Впоследствии Мысык точно выстрелил под перекладину, а рефери отменил сумасшедший гол из-за офсайда. Похоже, справедливо.

Хозяева продолжали давить, активно прессинговали... и едва не пропустили. На 36-й Смирный с нескольких метров пробил прямо в Ледвия. Через мгновение Рух спасла стойка. Андрейчук после передачи активного Шулянского целил в дальний – помешал каркас. Несмотря на хорошие моменты, до перерыва команды не забивали.

Сразу после перерыва Мысык с линии штрафной мощно стрелял по воротам Александрии – лишь реакция Ермакова, который перевел на угловой, спасла от гола. Хозяева продолжили давить и пристреливаться. На 60-й минуте Квасница заработал опасный стандарт на линии штрафной: Рух решил пробить без свистка, сработал эффект неожиданности и Климчук, выбежав один на один, пробил с острого угла мимо ворот. Через мгновение Юрий упал в борьбе с соперником, но арбитр пенальти не назначил. За 20 минут второго тайма подопечных Ротаня хватило лишь на один стандарт – Ледвий контролировал попытку закрутить под перекладину.

В середине тайма Федор перспективно простреливал во вратарскую, Ермаков сыграл неуверенно, но никто из львовян не поддержал атаку. Через мгновение он в сногсшибательном прыжке спас после навеса с углового, выбив сферу кулаком, а затем среагировал на срезку от своего же игрока в правый угол. Александрия в эти минуты выглядела уже традиционно для последних матчей жалко – играл только Ермаков, который, к слову, в этом поединке дебютировал за основу "горожан".

На 85-й минуте уже игрок Александрии упал в столкновении в штрафной Руха – снова без реакции рефери. На последних минутах Климчук нашел Квасницу во вратарской соперника и тот с острого угла пробивал – защитник успел заблокировать и выбить на угловой. Кинжальный выпад Александрии – и уже Кулаковский беспрепятственно стрелял в левый угол, не хватало считанных сантиметров.

Все ждали экстратаймов, но на четвертой добавленной минуте произошло нечто невероятное: после навеса со штрафного капитан Руха Марко Сапуга срезал мяч в собственные ворота, выбив львовян из дальнейшего розыгрыша Кубка Украины.

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