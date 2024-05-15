“В финале всегда бывают сюрпризы, но фаворит – однозначно Шахтер, они сейчас на ходу и заслуженно оформили чемпионство. Мой победный гол в 2009 году? Воспоминания действительно яркие. Таких моментов достаточно мало бывает в жизни, их трудно забыть. Мы постоянно на контакте с футболистами Ворсклы-2009, общаемся, вспоминаем то время.

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Тогда Шахтер был не просто чемпионом Украины, но и свежим обладателем Кубка УЕФА, очень мощным соперником. У нас также команда была непростая – благодаря руководству клуба, которые ставили соответствующие задачи, и тренерскому штабу Николая Павлова. Вспоминаю те времена, как мы настраивались, готовились к матчу и вообще провели классный сезон. У нас была замечательная команда, коллектив не только на поле, но и вне поля, качественные легионеры, которые стали нам родными.

Шахтер и тогда был фаворитом, они заставили себя уважать в Европе, но благодаря плану нашего тренерского штаба, который сработал, мы достаточно ответственно и с концентрацией провели этот матч и дождались своего момента, чтобы забить победный мяч. Скажем так, Шахтер давил, мы терпели. Завоевали для всей Полтавы этот трофей. Воспоминания невероятные.

Форма Ворсклы? Чтобы понимать, почему Ворскла проигрывает, надо быть внутри команды. Бывают спады и разные причины, о которых мы можем не знать. Да, к финалу Кубка Украины команды подходят с разным настроем. Но тренерский штаб Ворсклы понимает, что это кубок, здесь бывают чудеса, хотя будет и непросто против команды, которая на ходу и мотивирована.

Не люблю давать прогнозов. Понимаю, что Ворскле будет очень непросто, будут играть от обороны, Шахтер будет доминировать первым номером и пытаться забить быстрый мяч. Спрогнозировать финал все равно тяжело, потому что в кубке есть место сенсациям", – поделился Сачко в интервью Sport-express.ua.

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