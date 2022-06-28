Тренерская карьера Игора Йовичевича в днепровском клубе подходит к концу. Следующим пунктом назначения, похоже, будет Шахтер.

48-летний хорват уже покинул СК Днепр-1 вместе с тренерским штабом ради перехода в лагерь "горняков", утверждает ТаТоТаке .

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Йовичевич выбрал Шахтер из-за перспективы выступлений в Лиге чемпионов. Это была его давняя мечта. Вместе с Игорем к дончанам присоединятся и его помощники: Юрий Беньо и Андрей Ханас.

Напомним, инициатором приглашения Йовичевича в лагерь дончан выступил Дарио Срна. Сейчас же главным тренером Шахтера официально остается Роберто Де Дзерби, назначение которого тоже лоббировал хорват.

С СК Днепр-1 специалисту удалось финишировать на третьей строчке прошлого розыгрыша УПЛ, что позволило команде впервые в истории получить путевку в групповой этап Лиги Европы.

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