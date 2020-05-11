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Шахтер вспомнил шальную бисиклету Селезнева – соперник уже исчез с футбольной карты Украины

15:47 61 Читати українською
Шахтер вспомнил шальную бисиклету Селезнева – соперник уже исчез с футбольной карты Украины
Евгений Селезнев / Сайт Шахтера

Шахтер продолжает радовать любителей футбола шедевральными голами прошлого.

Очередным героем рубрики "Гол дня" в Твиттере "горняков" стал Евгений Селезнев.

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Украинский форвард роскошным ударом в падении через себя открыл счет в матче 5 тура УПЛ 2011/12 против Кривбасса (2:0). Шахтер оригинально разыграл подачу с углового, и Селезнев оказался неприкрытым во вратарской площадке Дениса Бойко. После перерыва Вячеслав Шевчук удвоил преимущество дончан – уверенная победа в родных стенах.

Добавим, что Шахтер в сезоне 2011/12 добыл чемпионство, а Кривбасс занял 10 место. Через два года криворожский клуб прекратил свое существование.

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Шахтер Шахтер Видеоновости Красивые голы Кривбасс Кривбасс Евгений Селезнев Евгений Селезнев
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