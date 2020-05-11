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Шахтар пригадав божевільну бісіклету Селезньова – суперник вже зник з футбольної карти України

15:47 1097 Читать на русском
Шахтар пригадав божевільну бісіклету Селезньова – суперник вже зник з футбольної карти України
Євген Селезньов / Сайт Шахтаря

Шахтар продовжує тішити любителів футболу шедевральними голами минулого.

Черговим героєм рубрики "Гол дня" у Твіттері "гірників" став Євген Селезньов.

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Український форвард розкішним ударом в падінні через себе відкрив рахунок у матчі 5 туру УПЛ 2011/12 проти Кривбаса (2:0). Шахтар оригінально розіграв подачу з кутового, і Селезньов опинився неприкритим у воротарському майданчику Дениса Бойка. Після перерви В'ячеслав Шевчук подвоїв перевагу донеччан – впевнена перемога в рідних стінах.

Додамо, що Шахтар у сезоні 2011/12 здобув чемпіонство, а Кривбас посів 10 місце. Через два роки криворізький клуб припинив своє існування.

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Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Красиві голи Кривбас Кривбас Євген Селезньов Євген Селезньов
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