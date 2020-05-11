Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости

Вслед за Михаилом Мудрыком свою технику решил показать и другой талант Шахтера – Богдан Вьюнник.

Молодой форвард эффектным движением ног забросил мяч в баскетбольное кольцо, даже не глядя на него.

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"Магия", – написал Вьюнник под видео в своем Instagram. Юный маэстро не смог удержаться от сумасшедшего крика, когда кожаный достиг цели. Трюк 17-летнего игрока Шахтера заметил и известный ресурс 433, у которого одна из крупнейших аудиторий среди футбольных страниц этой соцсети. Результат – 970 тысяч просмотров всего за час.

Напомним, ранее героями страницы 433 становились и другие украинцы – Михаил Мудрык из Шахтера и Игорь Харатин из Ференцвароша.

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