toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости

14:23 86 Читати українською
Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости
Богдан Вьюнник / Сайт Шахтера

Вслед за Михаилом Мудрыком свою технику решил показать и другой талант Шахтера – Богдан Вьюнник.

Молодой форвард эффектным движением ног забросил мяч в баскетбольное кольцо, даже не глядя на него.

Погба показал божественный трюк с баскетбольным кольцом – достойный ответ француза Ибрагимовичу

"Магия", – написал Вьюнник под видео в своем Instagram. Юный маэстро не смог удержаться от сумасшедшего крика, когда кожаный достиг цели. Трюк 17-летнего игрока Шахтера заметил и известный ресурс 433, у которого одна из крупнейших аудиторий среди футбольных страниц этой соцсети. Результат – 970 тысяч просмотров всего за час.

Напомним, ранее героями страницы 433 становились и другие украинцы – Михаил Мудрык из Шахтера и Игорь Харатин из Ференцвароша.

"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире

blog_ava
Ливерпуль готов пожертвовать своим игроком ради мадридской звезды
00:41
361
Теги
Шахтер Шахтер Видеоновости Футбольные финты Шахтер U-19 Шахтер U-19 Богдан Вьюнник Богдан Вьюнник
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
8
час
:
30
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук