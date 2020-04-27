Фонсека определился с будущим Мхитаряна в Роме

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о шансах хавбека Генриха Мхитаряна остаться в клубе.

"Я уже говорил это раньше и подтверждаю: хочу, чтобы Мхитарян остался. Генрих также хочет остаться в Роме.

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Однако следует понимать, что сейчас все на паузе. Сейчас нужно переговорить с Арсеналом. Я хочу продолжать с ним работать. Мхитарян – отличный игрок, мужчина и человек", – подчеркнул Фонсека в интервью Великому Футболу.

Напомним, экс-звезда Шахтера переехал в столицу Италии на правах годичной аренды из Арсенала. В текущем сезоне Мхитарян сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

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