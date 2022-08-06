"С кем из Шахтера общался, пока шли переговоры? Много общался с Колей Матвиенко. Также было несколько звонков к Тарасу Степаненко. Почти каждый день говорил с Дарио Срной. Больше, чем с моей женой, наверное. Всегда были на связи и это, наконец, случилось.

Шахтер объявил о возвращении Зубкова

Есть ли волнение от возвращения? Конечно есть. Я родом из Макеевки, из Донецкой области. У меня всегда была цель, мечта – играть за Шахтер. Все понимают, что сейчас у украинцев будет больше шансов. Думаю, что все будет хорошо и мы хорошо представим страну.

Под каким номером планирую играть? Не знаю, какой будет свободный. Пообщаюсь с ребятами, с менеджерами. Есть ли какое-нибудь важное число? Я бы очень хотел играть под 11-м номером. Напишу Марлосу, если даст добро, то хотел бы играть под 11-м", – поделился Зубков в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, Александр подписал с "горняками" контракт на 5 лет. По информации Transfermarkt, его контракт обошелся дончанам в 2 млн. евро. В прошлом сезоне Зубков сыграл в 34 поединках за чемпиона Венгрии, отличившись 3 голами и 8 ассистами. После прихода в команду россиянина Станислава Черчесова украинец потерял место в составе.

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