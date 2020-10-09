После 5-дневного карантина "горняки" частично снова начали тренироваться. 9 октября состоялось занятие на базе в Святошино, в котором приняли участие 11 футболистов, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Отмечается, что в распоряжении тренерского штаба Луиша Каштру было 3 голкипера и 8 полевых игроков. Однако Сергей Болбат и Маркос Антонио занимались по индивидуальному плану. Занятие было спланировано так, чтобы минимизировать контакт между участниками сессии.

Напомним, после матча с Десной 4 октября Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" сдали положительный тест на COVID-19. Вся команда сразу ушла на самоизоляцию. Результаты общего тестирования 8 октября также оказались неутешительными – 9 игроков и 9 работников заболели коронавирусом. Еще 5 игроков сейчас находятся в расположении своих сборных: Соломон (Израиль), Хочолава (Грузия), Коваленко, Марлос, Бондарь (все – Украина).

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