Після 5-денного карантину "гірники" частково знову почали тренуватися. 9 жовтня відбулося заняття на базі у Святошино, в якому взяли участь 11 футболістів, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Зазначається, що у розпорядженні тренерського штабу Луїша Каштру було 3 голкіпери та 8 польових гравців. Однак Сергій Болбат та Маркос Антоніо займалися за індивідуальним планом. Заняття було сплановане так, щоб мінімізувати контакт між учасниками сесії.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус. Ще 5 гравців наразі перебувають у розташуванні своїх збірних: Соломон (Ізраїль), Хочолава (Грузія), Коваленко, Марлос, Бондар (всі – Україна).

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