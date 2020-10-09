"Я словно на курорте": Степаненко рассказал, как проходит его самоизоляция
Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко описал свое самочувствие после обнаруженного коронавируса.
"Все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем.
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Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю.
Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня", – сказал Тарас Степаненко в коментарии Shakhtar News.
Напомним, коронавирус взял в плен донецкий Шахтер. Сначала COVID-19 обнаружили в Степаненко и Пятова. Повторное тестирование показало инфицирования 9-ти игроков и 9-ти работников клуба – положительный тест точно сдали Николай Матвиенко и Жуниор Мораес.
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