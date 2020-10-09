"Все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем.

Пятов рассказал о своем состоянии – голкипер Шахтера на самоизоляции из-за коронавируса

Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю.

Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня", – сказал Тарас Степаненко в коментарии Shakhtar News.

Напомним, коронавирус взял в плен донецкий Шахтер. Сначала COVID-19 обнаружили в Степаненко и Пятова. Повторное тестирование показало инфицирования 9-ти игроков и 9-ти работников клуба – положительный тест точно сдали Николай Матвиенко и Жуниор Мораес.

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