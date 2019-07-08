Шахтер – Вольфсберг: онлайн-трансляция матча

Шахтер проводит четвертый контрольный матч на сборах в Австрии. Соперник "горняков" – австрийский Вольфсберг. Ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Контрольный поединок Шахтер – Вольфсберг начался в 19:00 по киевскому времени.

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Поединок в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2". Также онлайн-видеотрансляция доступна на официальном сайте "горняков".