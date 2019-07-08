Шахтар – Вольфсберг: онлайн-трансляція матчу

Шахтар проводить четвертий контрольний матч на зборах в Австрії. Суперник "гірників" – австрійський Вольфсберг. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Контрольний поєдинок Шахтар – Вольфсберг розпочався о 19:00 за київським часом.

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Поєдинок у прямому етері можна дивитися на телеканалі "Футбол 2". Також онлайн-відеотрансляція доступна на офіційному сайті "гірників".