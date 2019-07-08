Шахтар – Вольфсберг: онлайн-трансляція матчу

Туреччина — 00:03 447
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Коноплянка більше не цікавить Фенербахче, – турецький журналіст
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Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниціОвертайм — 8 лип 9213
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