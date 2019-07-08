toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Вольфсберг: онлайн-трансляція матчу

8 липня 19:00 995 Читать на русском
Шахтар – Вольфсберг: онлайн-трансляція матчу
Шахтар – Вольфсберг: онлайн-трансляція матчу

Шахтар проводить четвертий контрольний матч на зборах в Австрії. Суперник "гірників" – австрійський Вольфсберг. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 0
0
Вольфсберг
19:00 08:07:2019
завершено
 

Контрольний поєдинок Шахтар – Вольфсберг розпочався о 19:00 за київським часом.

Шахтар розгромив Пролетер: активний Фернандо, голи Бутка та Патріка, Сікан корисніший за Бланко Лещука

Поєдинок у прямому етері можна дивитися на телеканалі "Футбол 2". Також онлайн-відеотрансляція доступна на офіційному сайті "гірників".

blog_ava
Сампдорія переконала Генк продати Маліновського
8 липня
4879
Теги
Головне Шахтар Шахтар Вольфсберг Вольфсберг Товариські матчі Шахтар - Вольфсберг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
41
хв
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук