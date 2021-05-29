Шахтер вместо Де Дзерби мог назначить творца самой большой сенсации Серии А, который опозорил Фонсеку
Директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту признался, что дончане могли пригласить наставника Специи Винченцо Итальяно.
"Шахтер подходит не для всех. У нас свой стиль игры: так было с Фонсекой, должно быть и с Де Дзерби. В нашем списке также было имя еще одного специалиста – Итальяно. У него, как и у Де Дзерби, есть свой стиль игры. Его команды играют так, как нравится ему. Как и нам.
Де Дзерби назначил дату первого командного собрания Шахтера – новый тренер уже диктует свои условия
Почему же тогда мы выбралиДе Дзерби? Наш тренер должен ставить талант во главу угла. Иметь желание играть в футбол без страха. Де Дзерби живет футболом 24 часа в сутки. Вы понимаете это сразу, при первом контакте с ним. Он влюблен в футбол, и он нам сразу понравился", – цитирует Боту Grand Hotel Calciomercato.
Добавим, что Винченцо Итальяно стал творцом крупнейшей сенсации прошлого сезона Серии А. Специалист год назад вывел Специю в элиту впервые в ее истории и сумел уберечь команду от вылета. Кроме того, именно "орлы" выбили Рому из Кубка Италии в скандальном матче, в котором штаб Паулу Фонсеки превысил лимит замен.
Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо