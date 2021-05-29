"Шахтер подходит не для всех. У нас свой стиль игры: так было с Фонсекой, должно быть и с Де Дзерби. В нашем списке также было имя еще одного специалиста – Итальяно. У него, как и у Де Дзерби, есть свой стиль игры. Его команды играют так, как нравится ему. Как и нам.

Де Дзерби назначил дату первого командного собрания Шахтера – новый тренер уже диктует свои условия

Почему же тогда мы выбралиДе Дзерби? Наш тренер должен ставить талант во главу угла. Иметь желание играть в футбол без страха. Де Дзерби живет футболом 24 часа в сутки. Вы понимаете это сразу, при первом контакте с ним. Он влюблен в футбол, и он нам сразу понравился", – цитирует Боту Grand Hotel Calciomercato.

Добавим, что Винченцо Итальяно стал творцом крупнейшей сенсации прошлого сезона Серии А. Специалист год назад вывел Специю в элиту впервые в ее истории и сумел уберечь команду от вылета. Кроме того, именно "орлы" выбили Рому из Кубка Италии в скандальном матче, в котором штаб Паулу Фонсеки превысил лимит замен.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо