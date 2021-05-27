"Мы имели возможность посетить учебно-тренировочный комплекс Святошино, где главный тренер мог оценить возможности инфраструктуры. Осмотрели помещение, футбольные поля. Со стороны Де Дзерби были определенные комментарии и пожелания, которые мы зафиксировали и обязательно учтем при подготовке к новому сезону. Также побывали на НСК Олимпийский, посмотрели, как осуществляются подготовительные работы по реконструкции газона. Думаю, тренера и его помощников прежде всего поразил масштаб арены.

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Когда приходит новый тренерский штаб, всегда есть определенные нюансы, которые следует обсудить. В основном они касаются деятельности команды, особенностей организации тренировок, видеоанализа, инфраструктуры для фитнеса и др. Также был контакт с помощниками, обсуждались детали, которые позволят максимально эффективно начать тренировочный процесс, когда команда выйдет из отпуска.

Команда собирается 14 июня и первый этап подготовки проведет в Святошино. По зарубежным сборам и срокам проведения решение примет главный тренер в ближайшее время", – пояснил Чупрун в комментарии Shakhtar News.

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